Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei entdeckt gefälschten Ausweis am Flughafen Köln/Bonn

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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Ein Routineeinsatz der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn führte am frühen Morgen des 18. März 2026 zur Feststellung mehrerer Straftaten: Beamte kontrollierten einen 36-jährigen Mann, der sich zunächst mit einem litauischen Aufenthaltstitel auswies.

Bei der Überprüfung stellte sich jedoch schnell heraus, dass gegen den Mann eine Fahndungsnotierung vorlag. Hintergrund war ein von den litauischen Behörden für ungültig erklärtes Reisedokument.

Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen wurde der Mann zur Dienststelle gebracht. Dort entdeckten die Einsatzkräfte neben seinem georgischen Reisepass auch eine mutmaßlich komplett gefälschte kroatische Identitätskarte.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der 36-Jährige bereits seit längerer Zeit unerlaubt im Schengenraum aufhielt und zudem unerlaubt nach Deutschland eingereist war.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts sowie wegen des Verdachts des Verschaffens falscher amtlicher Ausweisdokumente eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er den zuständigen Behörden übergeben, die nun über weitere aufenthaltsrechtliche Schritte entscheiden.

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