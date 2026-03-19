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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 34-Jährigen auf der Autobahn 61 im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Mittwochnachmittag, 18. März 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Breyell einen 34-jährigen Bulgaren. Der Mann reiste als Fahrer eines in Bulgarien zugelassenen Personenkraftwagens aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellten die Beamten fest, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Tübingen mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Veruntreuens von Arbeitsentgelt gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro bezahlen oder eine 60-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Da der Bulgare den erforderlichen Geldbetrag nicht aufbringen kann, muss er nun die Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Willich verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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