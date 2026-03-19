Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 34-Jährigen auf der Autobahn 61 im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen
Kleve - Kempen - Nettetal (ots)
Am Mittwochnachmittag, 18. März 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Breyell einen 34-jährigen Bulgaren. Der Mann reiste als Fahrer eines in Bulgarien zugelassenen Personenkraftwagens aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellten die Beamten fest, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Tübingen mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Veruntreuens von Arbeitsentgelt gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro bezahlen oder eine 60-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Da der Bulgare den erforderlichen Geldbetrag nicht aufbringen kann, muss er nun die Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Willich verbüßen.
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