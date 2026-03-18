Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aggressives Verhalten und Messer im Hauptbahnhof Bochum - Bundespolizei schreitet ein

Bochum (ots)

Am 18. März sorgte ein Mann mit einem Cuttermesser im Hauptbahnhof Bochum für einen Polizeieinsatz. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste er von Einsatzkräften der Bundespolizei gefesselt werden. Gegen 15:25 Uhr fiel den Einsatzkräften der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bochum ein 40-jähriger Mann auf, der ein Messer in einem Holster am Gürtel sichtbar mit sich führte. Außerdem hielt er mehrere Bierflaschen in den Händen. Als die Beamten ihn ansprachen, reagierte der marokkanische Staatsbürger unmittelbar aggressiv, beleidigte die Einsatzkräfte und zeigte weiterhin ein konfrontatives Verhalten. Trotz mehrfacher Aufforderung stellte er sein Verhalten nicht ein. Die Uniformierten beschlagnahmten das Messer und belehrten den Mann. Da der Beschuldigte auf die Aushändigung eines Protokolls für das Messer bestand, begleitete er die Beamten freiwillig zur Dienststelle. Da er sich auf dem Weg dorthin weiterhin aggressiv verhielt, die Beamten beleidigte und wiederholt seine Hände in Boxerhaltung auf Kopfhöhe der Beamten hielt, fesselten ihn die Einsatzkräfte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beruhigte sich der Bochumer und wurde entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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