Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolge der Bundespolizei am Dienstag, 17. März 2026

Kleve - Kempen - Goch - Niederkrüchten (ots)

Am frühen Dienstagmorgen unterrichtete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Kleve über einen schlafenden, unter dem Sitz liegenden Fahrgast im Regionalexpress 10, welcher den Zug nicht verlassen wollte. Eine Streife der Bundespolizei überprüfte daraufhin die Personalien des Mannes anhand seines Personalausweises in den polizeilichen Datenbeständen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 44-jährige Deutsche durch die Kreispolizeibehörde Kleve gesucht wird. Bei der Person handelte es sich um einen seit dem 13. März 2026 entwichenen Strafgefangenen der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort festgenommen und nach Rücksprache mit der Polizei in Kleve in LVR-Klinik Bedburg-Hau gebracht und dem dortigen Klinikpersonal übergeben.

Ein 30-jähriger türkischer Staatsangehöriger wurde aufgrund eines bestehenden europäischen Untersuchungshaftbefehls wegen Steuerhinterziehung in den Niederlanden festgenommen und anschließend am Vormittag über den ehemaligen Grenzübergang Goch/Gennep nach Deutschland ausgeliefert. Weiterhin wird der Mann durch die Staatsanwaltschaft Dortmund und das Amtsgericht Düsseldorf jeweils zur Festnahme aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Die Person wurde von Beamten der Bundespolizei verhaftet und anschließend der Wachtmeisterei des Amtsgerichts Kleve zur Veranlassung übergeben. Als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus kontrollierte die Bundespolizei am Nachmittag auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 34-jährigen Bulgaren. Der Mann konnte sich mit seiner gültigen bulgarischen Identitätskarte ausweisen. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Reisende seitens der Staatsanwaltschaft Dresden mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Demnach muss der Verurteilte noch eine Geldbuße in Höhe von 180,00 Euro entrichten oder eine achttägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Nach Zahlung der Geldstrafe und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

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