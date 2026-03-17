Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Versuchter Fahrraddiebstahl: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Essen (ots)

Am 16. März beobachtete eine Streife der Bundespolizei in Essen einen Mann, der mit einer großen Zange an dem Schloss eines Fahrrads hantierte. Bei ihm wurde später Werkzeug sichergestellt.

Gegen 17:30 Uhr beobachteten die Beamten während ihres Streifengangs, wie sich der 50-Jährige auffällig an einem abgestellten und angeschlossenen Fahrrad verhielt. Aufgrund dessen eilten die Polizisten zum Ereignisort und stellten den deutschen Staatsangehörigen. Nach erfolgter Belehrung gab der Essener an, nichts Falsches getan zu haben. Bei einer Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten eine Einhandzange, die sie umgehend beschlagnahmten. Mit diesem Werkzeug hatte der Tatverdächtige offensichtlich zuvor versucht, das Schloss an dem Fahrrad zu öffnen.

Nach Feststellung seiner Identität entließen die Beamten den Beschuldigten mit einem Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell