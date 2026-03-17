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BPOL NRW: Internationales Polizeiteam im Einsatz - Urkundenfälschung, Drogen und Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgedeckt

BPOL NRW: Internationales Polizeiteam im Einsatz - Urkundenfälschung, Drogen und Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgedeckt
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Aachen (ots)

Bundespolizei und die niederländische Königliche Marechaussee deckten in Herzogenrath mehrerer Straftaten auf. Das grenzüberschreitende Polizeiteam der Bundespolizei und der niederländischen Königlichen Marechaussee führte am Abend des 16.03.2026 in Herzogenrath eine Kontrolle durch, die zu einem Fahndungserfolg führte.

Die eingesetzten Beamten kontrollierten einen 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Bereits bei der Überprüfung der Kennzeichen ergaben sich Unstimmigkeiten. Die weiteren Ermittlungen führten zum Verdacht der Urkundenfälschung, da die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Auch auf den angebrachten Siegeln des Kennzeichens fand man Manipulationen.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden in der linken Jackentasche 12 Tabletten Kamagra, ein Fläschchen Testosteron sowie ein ZIP-Beutel mit etwa 15 Gramm Crystal Meth aufgefunden. Die Betäubungsmittel und Medikamente wurden beschlagnahmt.

Gegen den 31-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet. Die Maßnahme zeigt erneut die Wirksamkeit der engen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Kriminalität.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
PHK Bernd Küppers

Telefon: +49 (0)241 56837 0
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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