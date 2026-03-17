Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Montag, 16. März 2026, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Gronau - Nettetal - Emmerich (ots)

Am Montagvormittag kontrollierte die Bundespolizei in der Regionalbahn 64 am Bahnhof Gronau einen 29-jährigen Niederländer. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Münster mit einem Haftbefehl wegen Geldwäsche gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro bezahlen oder eine 15-tägige Haftstrafe verbüßen. Weiterhin war ein Geldbetrag in Höhe von 2193,10 EUR einzuziehen. Zudem hatte der Mann noch sechs Ecstasytabletten dabei. Der Niederländer wurde daraufhin verhaftet und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle in Gronau gebracht. Nachdem die Mutter des Mannes die Geldstrafe eingezahlt hatte, wurde ihm die Weiterreise gestattet.

Ein 33-jähriger Georgier reiste am Abend als Fahrgast eines grenzüberschreitenden Reisebusses auf der Autobahn 61 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Die Überprüfung der Personalien des Reisenden ergab, dass der Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Stade wegen Betruges gesucht wird. Der Georgier wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Der Gesuchte wird am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Auf der Autobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn kontrollierte die Bundespolizei am späten Abend einen 29-jährigen Bulgaren als Fahrgast eines grenzüberschreitenden Reisebusses. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Kassel mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Verurteilte zahlte vor Ort die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 20-tägige Haftstrafe abwenden. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

Wegen fahrlässigen Gebrauchs eines nicht versicherten Fahrzeuges suchte die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine 33-jährige Ungarin. Die Bundespolizei kontrollierte die Fahrerin eines in Geldern zugelassenen Personenkraftwagens auf der Emmericher Straße in Kleve. Die ihr drohende 10-tägige Haftstrafe konnte die Verurteilte abwenden, da sie die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro bei der Bundespolizei bezahlte.

Die Deutsche Bahn meldete am Montagmittag der Bundespolizei in Kleve einen vermeintlichen Taschendieb im Intercity-Express 128 auf der Fahrt von Oberhausen nach Arnheim. Bei einem außerplanmäßigen Halt des Zuges am Bahnhof Emmerich konnte der 23-jährige Algerier angetroffen und durch Beamte der Bundespolizei in Gewahrsam genommen werden. Zuvor wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie er in der Zugtoilette einen Rucksack durchsuchte. Kurz darauf meldete sich ein weiterer Reisender beim Zugpersonal, dass er seinen Rucksack vermisse. Der Rucksack konnte einwandfrei dem Geschädigten zugeordnet werden. Im Gang vor der Zugtoilette wurde die Geldbörse des Geschädigten aufgefunden. Laut dessen Angaben hätten sich darin 350 Euro befunden. Das Bargeld befand sich nicht mehr in der Geldbörse. In einer der Socken des Algeriers konnten die Beamten bei der Durchsuchung dann das Geld auffinden und sicherstellen. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle in Kleve gebracht. Reisedokumente und einen gültigen Fahrschein konnte der Algerier nicht vorlegen. Weitere Ermittlungen ergaben eine Fahndungsausschreibung zur Festnahme zwecks Ausweisung/Abschiebung durch die Ausländerbehörde der Stadt Köln. Nach Rücksprache mit der ausschreibenden Behörde stellt diese am Dienstag, 17. März 2026, einen Antrag auf Abschiebehaft beim Amtsgericht in Kleve. Bis zur Vorführung vor Gericht verbleibt die Person in Amtshilfe für die Ausländerbehörde Köln im Gewahrsam der Bundespolizei in Kleve.

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