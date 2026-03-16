Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Handy-Diebstahl - Untersuchungshaft angeordnet

Münster (ots)

Nach dem Diebstahl von zwei Handys am und im Hauptbahnhof Münster ist Untersuchungshaft gegen den 22-jährigen Beschuldigten angeordnet worden.

Am Freitagabend (13. März) meldete eine 21-jährige Münsteranerin der Bundespolizei den Diebstahl ihres Handys. Als möglichen Tatort gab sie den Bahnhofsvorplatz an.

Eine sofort eingeleitete Auswertung der Videoaufzeichnungen bestätigte ihren Verdacht und zeigte die Tathandlung und den Täter. Der Tatverdächtige wurde nur kurze Zeit später durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in Bahnhofsnähe angetroffen. Beim Erblicken der Polizisten flüchtete er in Richtung Innenstadt und warf dabei zwei Gegenstände weg. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Flüchtende gestellt und gefesselt.

Bei den weggeworfenen Gegenständen handelte es sich um zwei Handys, von dem ein Handy der 21-Jährigen zugeordnet werden konnte. Das zweite Handy konnte einer weiteren Geschädigten zugeordnet werden, die kurz zuvor von dem Mann im Hauptbahnhof bestohlen wurde. Beide Frauen erhielten ihre Handys noch am Abend zurück.

Der wegen gleichgelagerten Fällen polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und am Samstag (14.März) einem Haftrichter beim Amtsgericht Münster vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaft gegen den tunesischen Staatsangehörigen.

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