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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt verurteilten Dieb in Köln fest

Köln (ots)

Am gestrigen Morgen (16. März) ging Beamten der Bundespolizei ein 52-jähriger Mann ins Netz. Da die Staatsanwaltschaft Köln ihn zu einer Freiheitsstrafe verurteilt hatte, endete sein Tag in der Justizvollzugsanstalt.

Gegen 10:00 Uhr trafen Polizeivollzugsbeamte den deutschen Staatsangehörigen im Kölner Hauptbahnhof an und unterzogen ihn einer Personenkontrolle.

Bei einem Datenabgleich stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Köln den Wohnungslosen wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1.160,00 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 58 Tagen verurteilt hatte. Da der 52-Jährige diese Summe nicht aufbringen konnte, überführten die Einsatzkräfte ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Paula Feierabend

Telefon: +49 (0) 221 16093-1400
Mobil: +49 (0) 173 56 21 045
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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