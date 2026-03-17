Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Belästigung von Reisenden und Widerstand - Bundespolizei nimmt 39-Jährige in Gewahrsam

Hamm (ots)

Weil sie sich in einem Regionalzug nach Hamm verbal aggressiv verhielt, in den Zug urinierte und anschließend Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen leistete, hat die Bundespolizei eine 39-jährigen Frau in Gewahrsam genommen.

Das Zugpersonal informierte die Bundespolizei am Montagmorgen (17. März) über eine randalierende Frau im Zug, die sowohl Reisende als auch den Zugbegleiter verbal aggressiv angegriffen und in den Zug uriniert hatte. Der Aufforderung des Zugpersonals, den Zug im Hauptbahnhof Hamm zu verlassen, ignorierte die Frau.

Gegenüber den alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei verhielt sich die deutsche Staatsangehörige ebenfalls verbal aggressiv und verließ den Zug nur unter erheblichen Widerstand. Sie wurde gefesselt und zur Wache verbracht. Da sie sich auch dort nicht beruhigte, wurde die stark alkoholisierte Bochumerin zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Nur zwei Stunden zuvor fiel bereits ein 45-jähriger Mann negativ in einem Zug auf. Laut Angabe des Zugbegleiters soll er eine Reisende grundlos angebrüllt und anschließend ins Gesicht gespuckt haben. Nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des psychiatrischen Notdienstes begab sich der nigerianische Staatsangehörige freiwillig in eine Fachklinik.

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