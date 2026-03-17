Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Bargeld sicher - Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

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Gelsenkirchen (ots)

Am 17. März kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Bei der Kontrolle stellten die Beamten neben Bargeld auch Betäubungsmittel sicher.

Der libanesische Staatsangehörige versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, indem er die Beamten umging. Nachdem die Beamten ihn angehalten hatten, gab er an, seinen Ausweis in einem Fahrzeug vor dem Hauptbahnhof zurückgelassen zu haben. Die Einsatzkräfte begleiteten ihn daraufhin zu dem Auto. Beim Öffnen der Fahrertür beobachteten die Beamten, wie der Mann ein größeres Bündel Bargeld aus seiner Jacke nahm und versuchte, es im Inneren des Fahrzeugs zu verstecken.

Auf Nachfrage machte der Mann zunächst keine Angaben zur Herkunft des Geldes. Die Streife nahm das Geld vorerst in Verwahrung.

Da der Essener keinen Ausweis vorlegen konnte, durchsuchten die Polizisten ihn. Dabei stellten sie eine geringe Menge Betäubungsmittel fest und beschlagnahmten diese umgehend. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Libanese nicht zu den Vorwürfen.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben zur Herkunft des Bargelds und des Verdachts der Geldwäsche wurde das aufgefundene Bargeld in Höhe von 7.770 Euro in Abstimmung mit der zuständigen Polizei Gelsenkirchen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt die zuständige Landespolizei.

Nach Abschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung in Form der Abnahme der Fingerabdrücke und der Anfertigung von Lichtbildern wurde der Beschuldigte entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet

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