Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Wohnmobil entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Xanten (ots)

Am Mittwoch (25.02.) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr ein Wohnmobil auf einem öffentlichen Parkplatz in Xanten.

Das weiße Wohnmobil Livingstone 2 Advance des Herstellers FCA Italy parkte auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße Am Rheintor.

An dem Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen WES-WW123 angebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu verdächtigen Personen am Abstellort machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260225-1705

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

