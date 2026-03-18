Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendiebstahl: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen und findet Diebesgut

Dortmund (ots)

Im Bereich des Deutschen Fußballmuseums kam es am 18. März zu einem Handtaschendiebstahl. Im Rahmen umgehender Fahndungsmaßnahmen stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Tatverdächtigen fest. Teile des Diebesgutes wurden sichergestellt. Gegen 10:30 Uhr meldete eine 29-Jährige der Bundespolizei den Diebstahl ihrer Tasche. Die Tat soll sich im Bereich des Deutschen Fußballmuseums ereignet haben. In der Tasche befanden sich unter anderem elektronische Geräte, mithilfe derer die Geschädigte den Standort nachverfolgen konnte. Dieser führte in den Bereich der Dortmunder Nordstadt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte einen 56-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden Teile des Diebesguts aufgefunden und sichergestellt. Die Handtasche trug der marokkanische Staatsbürger jedoch nicht mehr bei sich. Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen des Dortmunder Hauptbahnhofs konnte der Tathergang weiter nachvollzogen werden. Demnach wurde die Handtasche zunächst von einer unbekannten Person entwendet und anschließend an den vorläufig Festgenommenen übergeben. Im weiteren Verlauf der Anzeigenaufnahme stellte die deutsche Staatsbürgerin fest, dass mit ihrer zuvor entwendeten EC-Karte unberechtigt Einkäufe in einem Kiosk im Bereich der Brückstraße getätigt wurden. Eine weitere Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zur Örtlichkeit und sicherte auch hier die Videoaufzeichnungen. Die Handtasche der in Mainz Wohnenden wurde im Nahbereich des Kiosks wiedergefunden und ihr übergeben. Es fehlten Bargeld und einzelne Karten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle Personen wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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