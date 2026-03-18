Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Einreise ab in den Jugendarrest - Bundespolizei verhaftet 21-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad/Serbien wurde am gestrigen Dienstagmorgen (17.03.2026) ein Serbe durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hier stellten die Beamten fest, dass nach dem 21-Jährigen gefahndet wurde. Das Amtsgericht Remscheid hatte im Januar dieses Jahres einen Haftbefehl wegen der Nichterfüllung eines Kurses und der Suchtberatung gegen den im Juni 2025 zu drei Wochen Dauerarrest Verurteilten erlassen. Da er sich auf die Arrestantrittsladung nicht gestellt hatte und flüchtig war, wurde die Fahndung veranlasst.

Der im Kreis Mettmann lebende junge Mann wurde nach Eröffnung des Haftbefehls durch die Bundespolizei der zuständigen Jugendarrestanstalt überstellt.

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