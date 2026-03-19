Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei geht mutmaßlicher falscher Polizist ins Netz - Gesuchter auf der BAB 4 gefasst

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Mit polizeiähnlichen Ausweisen unterwegs - Bei einer Kontrolle auf der BAB4 stellt die Bundespolizei Aachen einen gesuchten Betrüger fest.

Am frühen Morgen des heutigen Tages kam es bei einer Kontrolle der Bundespolizei Aachen an der Bundesautobahn 4, Kontrollstelle Vetschau, zu einem Fahndungserfolg. Die Beamten kontrollierten einen 50-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen, der mit einem Fahrzeug aus den Niederlanden in das Bundesgebiet einreiste. Die Fahndungsüberprüfung ergab, dass gegen den Mann ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen Betrug vorlag. Da er die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 4.500, - Euro nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen verbüßen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurden mehrere polizeiähnliche Ausweise und Abzeichen aufgefunden. Diese konnten keiner offiziellen Behörde zugeordnet werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und sind jetzt Bestandteil weiterer Ermittlungen. Gegen den 50-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Sicherung des Verfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro erhoben. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er der JVA Aachen überstellt. Die Bundespolizei weist auf folgendes hin: Der gezeigte echte Dienstausweis ist von der Bundespolizei und kann sich zu denen der Landespolizeien unterscheiden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell