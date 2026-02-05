POL-PDKO: Aufbrüche mit anschließendem Diebstahl aus Fahrzeugen in Andernach Eich - Zeugenaufruf
Andernach (ots)
In der Nacht von Mittwoch, den 04.02.2026, auf Donnerstag, den 05.02.2026, kam es im Stadtteil Andernach-Eich zu mehreren Aufbrüchen von PKW und anschließender Entwendung von Gegenständen aus dem Innenraum.
Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.
