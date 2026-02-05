PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Aufbrüche mit anschließendem Diebstahl aus Fahrzeugen in Andernach Eich - Zeugenaufruf

Andernach (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 04.02.2026, auf Donnerstag, den 05.02.2026, kam es im Stadtteil Andernach-Eich zu mehreren Aufbrüchen von PKW und anschließender Entwendung von Gegenständen aus dem Innenraum.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach
i.A. POK Mohr

Telefon: 02632-921 0
E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
  • 03.02.2026 – 13:33

    POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Vallendar (ots) - Am Montag, den 02.02.2026, kam es gegen 07:30 Uhr im Einmündungsbereich der L308 (Westerwaldstraße) zur B42 (Rheinstraße) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer eines weißen Hyundai die Rheinstraße in Fahrtrichtung Westerwaldstraße und bog an der dortigen Ampelanlage nach links in die Westerwaldstraße ein. Zeitgleich befuhr der Fahrer eines schwarzen Seat die ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 19:19

    POL-PDKO: Zeugen gesucht nach Gefährdung des Straßenverkehrs durch rücksichtsloses Überholen

    Boppard (ots) - Am 02.02.2026 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der B9, zwischen Brey und Boppard eine Straßenverkehrsgefährdung. Der unbekannte Fahrzeugführer des weißen Mercedes fuhr die B9 von Brey kommend in Fahrtrichtung Boppard. Dieser überholte auf Höhe der Kläranlage mehrere Fahrzeuge, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Der gerade ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 17:31

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L113

    Nickenich (ots) - Am 02.02.2026 gegen 12:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L113 am Parkplatz Waldfrieden, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 55-jährige Fahrzeugführerin die L113 in Fahrtrichtung Mendig von Wassenach aus kommend. Hier verlor die Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei ...

    mehr
