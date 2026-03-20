Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme - Bundespolizei geht gesuchter Tatverdächtiger am Bonner Hauptbahnhof ins Netz

Bonn (ots)

Am vergangenen Mittwoch (18. März) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bonner Hauptbahnhof einen jungen Mann. Seine Nacht endete im Polizeigewahrsam.

Gegen 02:00 Uhr trafen Bundespolizisten auf Bahnsteig 1 des Bonner Hauptbahnhofs auf den 20-jährigen Deutschen. Dieser war zuvor, ohne gültigen Fahrschein, ab dem Koblenzer Hauptbahnhof mit dem Intercity Express gereist.

Auf Nachfrage der Einsatzkräfte gab der junge Mann an, keine Ausweisdokumente mit sich zu führen. Daher nahmen sie den Unbekannten zur Feststellung seiner Identität mit auf die Dienststelle. Hier änderte der 20-Jährige seine Meinung und händigte den Beamten doch einen Personalausweis aus.

Ein Datenabgleich seiner Personalien verlief positiv: Der Rheinland-Pfälzer war durch die Kriminaldirektion Koblenz zur Festnahme ausgeschrieben worden. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht des schweren Raubes.

Nach Rücksprache mit der Kriminaldirektion sowie der Staatsanwaltschaft Koblenz nahmen die Uniformierten den Gesuchten vorläufig fest und überstellten ihn der zuständigen Behörde.

Er wird sich nun für die Straftat verantworten müssen. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.

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