POL-EN: Breckerfeld: Kradfahrer stürzt und rutscht Abhang herunten_ schwer verletzt

Breckerfeld (ots)

Verletzt wurde ein 23-jähriger Motorradfahrer am 4. März gegen 17:45 Uhr bei einem Unfall auf der L699. Nach ersten Erkenntnissen war der Bochumer mit seinem Motorrad der Marke Yamaha aus Ennepetal kommend in Fahrtrichtung Breckerfeld unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle zur Ennepetalsperre verlor er in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte einen Abhang hinunter. Dabei wurde der 23-jähriger schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein gelegenes Krankenhaus. Das Motorrad prallte gegen einen Zaun und musste abgeschleppt werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Sturz durch einen Fahrfehler entstanden sein könnte.

