POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Heuballen in Brand geraten
Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit befindet sich die Feuerwehr in einem Einsatz. Auf freiem Feld sind aus bisher ungeklärter Ursache ca. 200 Heuballen in Brand geraten. Eine Gefahr für Anwohner besteht nicht, da sich in unmittelbarer Nähe keine Bebauung befindet. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeirevier Weinheim aufgenommen.
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