PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Heuballen in Brand geraten

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit befindet sich die Feuerwehr in einem Einsatz. Auf freiem Feld sind aus bisher ungeklärter Ursache ca. 200 Heuballen in Brand geraten. Eine Gefahr für Anwohner besteht nicht, da sich in unmittelbarer Nähe keine Bebauung befindet. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 17:00

    POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 3

    Mannheim (ots) - Zwischenzeitlich wurde die Einsatzmaßnahmen beendet und die Fahrbahnen der Rollbühlstraße konnten komplett für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Jan Freytag Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 15:50

    POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6239404), wurde gegen 14:45 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rollbühlstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, welcher im Bereich des Dachstuhls ausgebrochen war, mittlerweile vollständig löschen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Person leicht verletzt und der Sachschaden beläuft ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 15:00

    POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

    Mannheim (ots) - Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei, der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Zusammenhang mit einem Brandgeschehen in der Rollbühlstraße im Einsatz. Weitere Informationen zur Ursache oder dem Ausmaß des Brandes liegen derzeit noch nicht vor. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die Rollbühlstraße stadtauswärts komplett gesperrt werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren