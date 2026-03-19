Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6239404), wurde gegen 14:45 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rollbühlstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, welcher im Bereich des Dachstuhls ausgebrochen war, mittlerweile vollständig löschen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Person leicht verletzt und der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar.

Die Sperrung der linken Fahrbahn der Rollbühlstraße wurde zwischenzeitig wieder aufgehoben.

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