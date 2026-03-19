Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahlsserie in Supermarkt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Lobbacher Ortsteil Lobenfeld steht ein Supermarkt, in welchem an sieben Tagen in der Woche eingekauft werden kann. Kundinnen und Kunden scannen ihre Waren eigenständig. Personal ist dabei nicht immer vor Ort. Dies nutzten mehrere bislang unbekannte Täterinnen und Täter aus, um dort im Zeitraum zwischen dem 3. März und dem 10. März Waren zu stehlen. Der Polizei sind bislang elf solcher Diebstähle bekannt, die sich meist in den Abendstunden oder am Morgen zwischen 6 Uhr und 7 Uhr ereigneten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Eine detaillierte Beschreibung der unbekannten Täterschaft liegt bislang nicht vor. Das Polizeirevier Neckargemünd nahm die Ermittlungen auf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06223/ 9254-0 zu melden.

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