Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Politeur von Autofahrer angefahren

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem ein 61-jähriger Autofahrer am Mittwoch um kurz vor 14 Uhr einen Strafzettel wegen Falschparkens in der Mannheimer Straße erhalten hatte, fuhr er mit seinem Auto einen Politeur an. Der 61-Jährige parkte sein Fahrzeug im Halteverbot, wonach er sich über den Strafzettel ärgerte. Im Anschluss drohte er dem Politeur, welcher gerade dabei war, das ordnungswidrig abgestellte Auto zu fotografieren. Der 61-Jährige ließ sodann den Motor seines Autos laut aufheulen und fuhr dem Politeur mit Schrittgeschwindigkeit gegen die Beine. Hierdurch zog sich dieser leichte Verletzungen zu. Als der 61-Jährige sein Auto zurücksetzte, konnte der Gemeindevollzugsangestellte zur Seite weichen, wonach der Verkehrssünder flüchtete. Während der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 61-Jährige von einer Polizeistreife in der Heidelberger Straße gestoppt. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen musste der Mann mit zur Dienststelle. Hiernach durfte er wieder gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

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