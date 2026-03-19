Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 80.000 Euro Schaden bei Brand von Radlader, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 3:20 Uhr geriet in der Marienburger Straße im Stadtteil Schönau ein Radlader in Brand, wodurch ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro entstand.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Die Flammen breiteten sich von dem Radlader rasch auf ein mobiles Toilettenhäuschen aus, welches ebenfalls gänzlich zerstört wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich, sodass keine Personen zu Schaden kamen. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten Anwohner per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert werden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Da nicht auszuschließen ist, dass der Radlader mutwillig in Brand gesetzt wurde, sucht das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

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