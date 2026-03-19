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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß zwischen Leichtkraftrad und Auto - Motorradfahrer leicht verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Auto am Mittwochabend im Stadtteil Käfertal zog sich ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer leichte Verletzungen zu.

Ein 30-jähriger Mann war kurz vor 21:00 Uhr mit seinem Hyundai auf der Neustadter Straße in Richtung der Straße "Am Aubuckel" unterwegs. An der Einmündung zur Laubenheimer Straße beabsichtigte er, nach links abzubiegen, und kündigte dies rechtzeitig durch Blinken an. Als er den Abbiegevorgang bereits begonnen hatte, wurde er von dem 16-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad in gleicher Richtung von hinten herannahte, überholt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai, infolgedessen der Jugendliche auf die Fahrbahn stürzte. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen an den Beinen und der Hüfte zu und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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