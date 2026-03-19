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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss und mit Betäubungsmitteln auf E-Scooter unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch fiel um kurz nach 16 Uhr einer Streife des Polizeireviers Hockenheim ein E-Scooter auf, der auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung Dritte Industriestraße fuhr. Als sie den Fahrer anhalten und kontrollieren wollte, ignorierte er mehrmals die eindeutigen Anhaltesignale der Polizei und setzte unbeirrt seine Fahrt fort. Auf der Höhe der Zweiten Industriestraße gelang es schließlich den E-Scooterfahrer zu kontrollieren. Dabei zeigte sich, dass der 21-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwilliger Urintest schlug positiv auf Cannabis an. Daher musste er eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zudem hatte der Mann in einer Tasche über 50 Gramm Haschisch bei sich. Er muss sich daher nicht nur wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Zudem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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