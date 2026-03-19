Wiesloch / RNK (ots) - Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Polizei mit mehreren Streifenwagen bei einer Personensuche im Bereich Wiesloch und Umgebung. Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein 23-jähriger Mann in einer hilflosen Lage befindet, nachdem er sich aus einer Klinik ...

mehr