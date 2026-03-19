POL-MA: Wiesloch
RNK: Personensuche aufgrund hilfloser Lage - PM Nr. 2
Wiesloch / RNK (ots)
Der bereits berichtete Einsatz des Polizeihubschraubers zur Personensuche im Bereich Wiesloch und Umgebung ist seit 20:30 Uhr beendet. Die Suchmaßnahmen nach dem 23-Jährigen durch die Polizeistreifen dauern weiter an. Es wird nachberichtet.
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