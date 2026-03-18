POL-MA: Wiesloch
RNK: Personensuche aufgrund hilfloser Lage - Polizeihubschrauber im Einsatz
Wiesloch / RNK (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Polizei mit mehreren Streifenwagen bei einer Personensuche im Bereich Wiesloch und Umgebung. Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein 23-jähriger Mann in einer hilflosen Lage befindet, nachdem er sich aus einer Klinik entfernt hatte. Bei der Personensuche kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.
Der 23-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- 165 cm groß, 100 kg schwer, dunkelhäutig, kurze, schwarze Haare, braune Augen, bekleidet mit dunkler Jogginghose und T-Shirt
Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter Tel. 06222/57090 und der polizeiliche Notruf entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
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Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
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