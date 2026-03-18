PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch
RNK: Personensuche aufgrund hilfloser Lage - Polizeihubschrauber im Einsatz

Wiesloch / RNK (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Polizei mit mehreren Streifenwagen bei einer Personensuche im Bereich Wiesloch und Umgebung. Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein 23-jähriger Mann in einer hilflosen Lage befindet, nachdem er sich aus einer Klinik entfernt hatte. Bei der Personensuche kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Der 23-Jährige wird wie folgt beschrieben:

   -	165 cm groß, 100 kg schwer, dunkelhäutig, kurze, schwarze Haare,
braune Augen, bekleidet mit dunkler Jogginghose und T-Shirt

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter Tel. 06222/57090 und der polizeiliche Notruf entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren