Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

RNK: Personensuche aufgrund hilfloser Lage - Polizeihubschrauber im Einsatz

Wiesloch / RNK (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Polizei mit mehreren Streifenwagen bei einer Personensuche im Bereich Wiesloch und Umgebung. Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein 23-jähriger Mann in einer hilflosen Lage befindet, nachdem er sich aus einer Klinik entfernt hatte. Bei der Personensuche kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Der 23-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- 165 cm groß, 100 kg schwer, dunkelhäutig, kurze, schwarze Haare, braune Augen, bekleidet mit dunkler Jogginghose und T-Shirt

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter Tel. 06222/57090 und der polizeiliche Notruf entgegen.

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