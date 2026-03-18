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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit sind Polizei und Rettungsdienste auf der L 541 zwischen dem Hirschberger Ortsteil Großsachsen und Heddesheim wegen eines Verkehrsunfalls zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Nähere Informationen zum Unfallhergang, den Beteiligten und möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.

Die L 541 ist zwischen der BAB-Anschlussstelle Hirschberg und der Einmündung zur B 3 derzeit voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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