Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ohne gültige Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmittel Auto gefahren

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 23:10 Uhr stoppte ein Streifenteam des Polizeireviers Mannheim-Oststadt in der Augustaanlage einen 33-jährigen VW-Fahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür aber unter dem Einfluss von Betäubungsmittel unterwegs war. Während einer routinemäßigen Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 33-Jährigen deutliche körperliche Anzeichen fest, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC (Wirkstoff in Cannabis). Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis stellte sich schließlich heraus, dass der Mann, welche bereits mehrere Jahre in Deutschland wohnhaft ist, lediglich eine türkische Fahrerlaubnis besitzt. Da diese hierzulande keine Gültigkeit mehr hat, sieht der 33-Jährige neben einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss auch einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen.

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