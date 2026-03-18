Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Einbruch in Handwerksbetrieb - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen versuchten Unbekannte, in die Räumlichkeiten eines textilverarbeitenden Handwerksbetriebs in der Mannheimer Innenstadt einzubrechen.

Der Geschäftsinhaber bemerkte am Dienstag gegen 10:45 Uhr deutliche Hebelspuren sowie Risse am Fensterrahmen und verständigte die Polizei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten die Täter, über das Fenster in die Geschäftsräume einzudringen. Offenbar scheiterte ihr Vorhaben, sodass sie von der weiteren Tatausführung absahen. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

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