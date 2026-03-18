Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Auto und Fahrrad an Einmündung

Heidelberg (ots)

Am Dienstag fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz auf der Alten Eppelheimer Straße in Richtung Czernyring. An der Einmündung zum Czernyring übersah er um kurz vor 19 Uhr einen Fahrradfahrer. Dieser war, von der Bahnstadt kommend, in Richtung Bergheim auf dem Czernyring unterwegs und hatte Vorfahrt. Durch die Kollision des Autos mit dem Fahrrad stürzte der 45-jährige Fahrradfahrer. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und sein Trekkingrad wurde beschädigt. An dem Auto entstand kein Schaden. Eine Akutversorgung des 45-Jährigen in einem Krankenhaus war nicht nötig. Der 67-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

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