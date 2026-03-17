Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Großkontrolle zur Überwachung von Gefahrguttransporten erbringt hohe Beanstandungsquote

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeipräsidium Mannheim kontrollierte auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau Süd mit mehr als 40 Einsatzkräften gezielt Gefahrgut- und Abfalltransporte. Nur jeder vierte Transport war hierbei vorschriftsgemäß unterwegs.

Gefahrguttransporte stellen bei Unfällen ein besonderes Risiko für andere Verkehrsteilnehmer und die Umwelt dar. Nicht sachgemäß gesicherte Stoffe bergen eine Brand- bzw. Explosionsgefahr oder können bei einem Austreten z.B. das Grundwasser verschmutzen. Deshalb gelten besondere Anforderungen an das Fahrpersonal, die Sicherungsmittel und die Kennzeichnung der Fahrzeuge.

Bei der Kontrolle am Dienstag wurden zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr 37 Fahrzeugkombinationen kontrolliert. In 27 Fällen wurden Verstöße festgestellt, was einer Beanstandungsquote von 73 % entspricht. 14 mal war Ladung unzureichend gesichert, bei einer Vielzahl an Personen waren Verstöße gegen die Vorschriften zur Lenk- und Ruhezeit festzustellen. 12 Transporte mussten bis zu einer Beseitigung von Mängeln vorläufig stehen bleiben. In einem Fall waren diese Mängel so erheblich, dass sie zur Verkehrsunsicherheit des Anhängers führten. Das Gespann wurde unter Polizeibegleitung in eine Fachwerkstatt gebracht. Die polizeilichen Begleitkosten werden in Rechnung gestellt. Im Fall einer gezielten technischen Manipulation im Abgassystem erhoben die Kontrollkräfte 5.000 EUR Sicherheitsleistung.

Das Polizeipräsidium Mannheim arbeitete bei der durchgeführten Kontrolle eng mit weiteren Behörden, wie etwa dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, zusammen. Die hohe Beanstandungsquote zeigt den Wert der Maßnahmen, welche auch in Zukunft wiederholt werden.

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