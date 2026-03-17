Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Am Montagabend verursachte ein 39-jähriger Autofahrer im Stadtteil Neckarau einen Verkehrsunfall, während er unter Alkoholeinfluss stand.

Der Mann war gegen 22:30 Uhr mit seinem Hyundai auf der Germaniastraße entgegen der Fahrtrichtung rückwärts unterwegs. Dabei stieß er gegen ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Hyundai-Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Führerschein des Mannes konnte nicht einbehalten werden, da er keinen Führerschein besitzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 39-jährigen Mann.

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