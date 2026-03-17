Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebe erbeuten Goldkette - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 13:45 Uhr wurde eine 30-jährige Frau in der Wiesenstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West Opfer eines Trickdiebstahls.

Die Frau war gemeinsam mit ihrem vierjährigen Sohn zu Fuß auf dem Gehweg der Rainweidenstraße in Richtung der Wiesenstraße unterwegs, als sie im Einmündungsbereich zur Wiesenstraße von einer Insassin eines schwarzen Autos angesprochen wurde. Das Fahrzeug, welches mit insgesamt drei Personen besetzt war, kam aus Richtung der Kleestraße. Die Fahrzeuginsassin erkundigte sich nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus. Im weiteren Verlauf stieg sie sowie eine weitere weibliche Person aus dem Auto aus und händigten der 30-Jährigen Schmuck aus, den sie als Geschenk deklarierten. Sie legten der Frau dabei kurzzeitig eine Goldkette um den Hals und versuchten, ihr weitere Armbänder anzubieten. In der Folge ergriff eine der Tatverdächtigen das Handgelenk der Geschädigten und versuchte, ihr die Armbänder von diesem abzuziehen. Als die 30-Jährige dies bemerkte und laut um Hilfe rief, stiegen beide Frauen zurück in das Fahrzeug und entfernten sich in Richtung Pumpwerkstraße. Im Nachgang stellte die Geschädigte fest, dass ihr die zuvor getragene Goldkette im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet worden war.

Die 30-Jährige konnte die Tatverdächtigen sowie das Auto wie folgt beschreiben:

Person 1:

- weiblich - Alter: 50 bis 60 Jahre - Körpergröße: ca. 160 cm - Statur: schlank - Besonderes Merkmal: goldene Zähne - Sprache: Deutsch mit türkischem oder bulgarischem Akzent

Person 2:

- weiblich - Alter: 30 bis 40 Jahre - Körpergröße: ca. 160 cm - Statur: schlank - Haare: lang, hell

Person 3:

- männlich - Fahrer des Tatfahrzeugs; keine weiteren Personenbeschreibungsmerkmale bekannt

Tatfahrzeug:

- schwarzer Pkw, mutmaßlich eine Limousine

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beschriebenen Personen sowie das Tatfahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 0621 3301-0 zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

- Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Wer von Unbekannten angesprochen wird und sich unwohl fühlt, darf das Gespräch jederzeit abbrechen und weitergehen. - Geschenke von Fremden grundsätzlich nicht annehmen. Das Anbieten von Schmuck oder Gegenständen ist eine häufige Ablenkungsmethode. - Laut werden hilft. Täterinnen und Täter schrecken häufig ab, wenn Opfer schreien und Passanten auf sich aufmerksam machen. - Anzeige erstatten, auch wenn zunächst unklar ist, ob etwas entwendet wurde. Jede Meldung hilft, Tatserienmuster zu erkennen.

Weitere Informationen und Tipps finden Sie auf der Präventionsseite der Polizei Baden-Württemberg unter: https://praevention.polizei-bw.de/praevention/betrugdiebstahl/.

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