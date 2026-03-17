Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen zwischen 7:30 Uhr und 7:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ein in der Ernst-Barlach-Allee abgestelltes Auto und flüchtete anschließend unerkannt.

Ersten Ermittlungen zufolge muss der Unbekannte das parkende Auto beim Vorbeifahren touchiert und dabei erheblich beschädigt haben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht geklärt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

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