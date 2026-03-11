Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Ankündigung der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeidirektion Bad Segeberg 2025

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (13. März 2026) wird die Polizeidirektion Bad Segeberg die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für die Kreise Segeberg und Pinneberg veröffentlichen.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für die Kreise Segeberg und Pinneberg wird dann gegen 08:00 Uhr morgens auf der Internetseite der Landespolizei abrufbar sein.

Für Rückfragen von Medienvertreterinnen und Medienvertretern wird am 13. März 2026, zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr, ein Ansprechpartner unter der Rufnummer 04551-884-2020 zur Verfügung stehen.

