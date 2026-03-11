PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Ankündigung der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeidirektion Bad Segeberg 2025

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (13. März 2026) wird die Polizeidirektion Bad Segeberg die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für die Kreise Segeberg und Pinneberg veröffentlichen.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für die Kreise Segeberg und Pinneberg wird dann gegen 08:00 Uhr morgens auf der Internetseite der Landespolizei abrufbar sein.

Für Rückfragen von Medienvertreterinnen und Medienvertretern wird am 13. März 2026, zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr, ein Ansprechpartner unter der Rufnummer 04551-884-2020 zur Verfügung stehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren