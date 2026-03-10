Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte brechen in zwei Häuser ein - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am gestrigen Montag (09.03.2026) ist es zu Einbrüchen im Heinrich-Hertz-Weg und in der Ochsenzoller Straße gekommen. Bei den Taten erlangten die unbekannten Täter jeweils Bargeld und weitere Wertgegenstände.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in ein Einfamilienhaus im Heinrich-Hertz-Weg zeitlich auf etwa 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten daraufhin nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld und Wertgegenstände.

Auch in der Ochsenzoller Straße kam es noch am selben Tag zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Die Ermittler gehen hier derzeit von einem Tatzeitraum zwischen 18:30 Uhr und 20:48 Uhr aus. In diesem Fall verschaffte man sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Die Täter entwendeten ebenfalls Bargeld und diverse Wertgegenstände.

Bislang liegen der Polizei zu den beiden Taten keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu den Wohnungseinbrüchen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell