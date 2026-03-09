Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch in Reihenhaus

Halstenbek (ots)

Am Samstag (7. März 2026) kam es im Ahornweg in Halstenbek zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr nahm ein aufmerksamer Nachbar auffällige Geräusche auf dem Nachbargrundstück wahr. Bei der Nachschau konnte er eine ihm unbekannte Person an der Trassentür antreffen, welche nach direkter Ansprache unvermittelt die Flucht in unbekannte Richtung ergriff. Eine Nahbereichsfahndung durch die alarmierte Polizei blieb erfolglos. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten im Nachgang Beschädigungen an der Terrassentür des Reihenhauses feststellen, die auf einen Einbruchsversuch hindeuten.

Nach Angaben des Zeugen handelt es sich bei dem Täter um einen Mann mit schlanker Statur. Der mutmaßliche Einbrecher trug zur Tatzeit dunkle Oberbekleidung, eine dunkle Mütze und eine weiße Sturmhaube.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell