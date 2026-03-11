Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Polizei sucht Zeugen - Jugendlicher am Bahnhof ausgeraubt - Polizei nimmt einen Täter fest und stellt Raubgut sicher

Halstenbek (ots)

Am Sonntag (08.03.2026) ist es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Raub am Bahnhof Krupunder gekommen. Bei der Tat erlangten die Täter ein Smartphone und einen E-Scooter. Polizeibeamte nahmen einen der Täter fest und stellten bei ihm unter anderem das Raubgut sicher. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise zu weiteren Tätern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 16-jährige Geschädigte gegen 01:15 Uhr an den Fahrradständern am Bahnhof Krupunder und stellte fest, dass zunächst Unbekannte seinen dort zuvor angeschlossenen E-Scooter gestohlen hatten.

Währenddessen wurde einer der Täter auf ihn aufmerksam und zog ihn gewaltsam in eine nahegelegene Gasse, wo sich mindestens ein weiterer Täter befand.

Dort wurde der Jugendliche unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe des Codes zur Freigabe des E-Scooters und weiteren Wertsachen gezwungen. Der Geschädigte kam der Forderung nach und wurde dennoch anschließend ins Gesicht geschlagen. Mit dem erbeuteten Raubgut flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Über eine App konnte das geraubte Smartphone im Anschluss geortet werden, sodass Beamte des Polizeireviers Pinneberg kurze Zeit später einen 20-jährigen Deutschen aus Hamburg als Täter identifizierten und ihn festnahmen. Während der Festnahme widersetzte er sich und trat die Polizeibeamten. Bei ihm stellten die Beamten das Raubgut sowie eine Schreckschusspistole sicher.

Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der Beschuldigte nach Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst Pinneberg wieder in die Freiheit entlassen. Er wird sich in mehreren Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubs, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubten Umgangs mit Schusswaffen verantworten müssen.

Der weitere Täter ist bislang unbekannt. Er war männlich, ca. 18 bis 19 Jahre alt und trug vermutlich eine Brille und dunkle Kleidung. Ob im Hintergrund noch weitere Personen beteiligt waren, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen zu dem schweren Raub übernommen und sucht nun nach Personen, die Angaben zur Tat oder weiteren Tätern machen können.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat werden unter der Rufnummer 04101 / 202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell