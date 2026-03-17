Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich im Sinsheimer Ortsteil Dühren ein Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann befuhr mit seinem Peugeot den Eichenlochweg in Richtung Karlsruher Straße. An der Einmündung zur Karlsruher Straße beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Mercedes-Benz, dessen Fahrer, ein 67-jähriger Mann, die Karlsruher Straße befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der Fahrer des Peugeot klagte aufgrund des Unfalls über Schmerzen und wurde vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er zeitnah wieder verlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim.

Aufgrund austretender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn für die Dauer der Einsatzmaßnahmen gesperrt werden. Die Feuerwehr Sinsheim kam vor Ort und übernahm die Reinigungsarbeiten. Gegen 13:45 Uhr konnte der Verkehr wieder ohne Beeinträchtigungen fließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell