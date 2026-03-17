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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Drogeriegeschäft - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 03:00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Drogeriegeschäft im Sterzwinkel in Hirschberg an der Bergstraße / Ortsteil Großsachsen ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie den Kassenbereich. Ob Bargeld oder sonstige Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Schriesheim des Polizeireviers Weinheim.

Personen, die in der fraglichen Nacht im Bereich der Straße Sterzwinkel verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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