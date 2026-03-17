Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Abstandssensoren von mehreren Fahrzeugen ausgebaut und entwendet - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 18:00 Uhr, bis Montag, 06:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Eisenacher Weg im Mannheimer Stadtteil Vogelstang von mehreren geparkten Autos die Abstandssensoren. Hierzu bauten die Unbekannten die Sensoren aus den Fahrzeugen aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls hat der Polizeiposten Mannheim-Vogelstang übernommen.

Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich Eisenacher Weg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Darüber hinaus werden Fahrzeughalterinnen und -halter, die im genannten Zeitraum ihr Fahrzeug im Bereich des Eisenacher Wegs abgestellt haben und ebenfalls geschädigt wurden, gebeten, sich unter derselben Rufnummer zu melden.

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