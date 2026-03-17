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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelte bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr zwei Zigarettenautomaten auf und entwendeten jeweils die Geldscheinkassetten. Die Taten ereigneten sich in der Bahnhofstraße sowie am Bahndamm in Mauer.

Sowohl die Höhe des Diebstahlschadens als auch des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Meckenheim des Polizeireviers Neckargemünd.

Personen, die im besagten Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße oder des Bahndamms verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223 9254-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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