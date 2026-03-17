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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 7:25 Uhr kollidierte in der Hafenbahnstraße ein noch unbekannter Autofahrer mit einem Dacia und flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die 18-jährige Fahrerin des Dacia war in Richtung Friesenheimer Insel unterwegs, als sie auf Höhe der Drosselstraße vor der dortigen Ampel die Fahrspur nach links wechseln wollte.

Während des Spurwechsels kam plötzlich der unbekannte Autofahrer mit seinem Auto-Anhänger-Gespann von hinten angefahren, beschleunigte und wollte trotz des bereits eingeleiteten Fahrstreifenwechsels noch links an dem Dacia vorbeifahren. Dies erkannte die 18-Jährige, führte eine Gefahrenbremsung durch und wich leicht nach rechts aus. Der Unbekannte touchierte jedoch mit seinem Anhänger die linke Fahrzeugseite des Dacia und flüchtete anschließend.

Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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