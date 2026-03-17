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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte zerkratzen Porsche - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Samstagabend zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter einen in der Steinachstraße abgestellten Porsche und verursachte dadurch einen Schaden von mehr als 10.000 Euro.

Der Unbekannte beschädigte die gesamte Fahrerseite und flüchtete anschließend.

Das Polizeirevier Weinheim sucht nun nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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