Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden - Fahrer flüchtet und war stark alkoholisiert

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen entstand erheblicher Sachschaden. Der 52-jährige Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und war stark alkoholisiert.

Der Mann war gegen 10:30 Uhr mit seinem Toyota auf der Straße Hirtenaue in Richtung Peterstaler Straße unterwegs. Dabei streifte er ein Paketzustellfahrzeug, was einen Sachschaden von rund 7.000 Euro zur Folge hatte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs notieren. Dieses konnte im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung im Stiftsweg aufgefunden und der Fahrer dort angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 52-Jährige stark nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Der Fahrer des Toyota sieht nun einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht entgegen. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen.

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