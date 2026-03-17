Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: WhatsApp-Marathon des Polizeipräsidiums Mannheim: Erfolgreicher Einblick in den Polizeialltag

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeipräsidium Mannheim hat am heutigen Tag in der Zeit von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr einen "WhatsApp-Marathon" durchgeführt. Ziel dieses Formats war es, interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen transparenten und unmittelbaren Einblick in den polizeilichen Einsatzalltag zu ermöglichen.

Im Verlauf der 14-stündigen Aktion wurde in Echtzeit über insgesamt 135 Einsätze berichtet. Dabei spiegelte das Einsatzgeschehen die gesamte Bandbreite polizeilicher Aufgaben wider. Hierzu zählten insbesondere Verkehrsunfälle und Verkehrsmaßnahmen, Diebstahlsdelikte, Einsätze im Zusammenhang mit auffälligen Personen und Streitigkeiten, Tiereinsätze, Unterstützungen bei medizinischen Notfällen, Ruhestörungen sowie (Brand-)Alarme. ' Die fortlaufende Berichterstattung verdeutlichte eindrucksvoll die Vielschichtigkeit und Dynamik polizeilicher Arbeit, die sich häufig parallel und unter wechselnden Einsatzlagen vollzieht. Der WhatsApp-Marathon bot somit einen authentischen Einblick in die tägliche Arbeit der Polizei, die jederzeit auf die Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung ausgerichtet ist.

Das Polizeipräsidium Mannheim zieht eine positive Bilanz der Aktion. Das große Interesse sowie die Rückmeldungen aus der Bevölkerung unterstreichen die Bedeutung transparenter Polizeiarbeit und einer offenen Kommunikation.

Weitere Informationen finden sich direkt im WhatsApp-Kanal unter: https://whatsapp.com/channel/0029Vb9xpor1HsppnIzO9v0f

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