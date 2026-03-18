Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstag wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Neckarstadt-Ost eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst Zugang zu dem mehrstöckigen Haus in der Geibelstraße und begaben sich in das neunte Obergeschoss. Dort drangen sie in eine Wohnung ein und durchwühlten eine Kommode. Ob die Täter etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

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