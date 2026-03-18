POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 3

Mannheim (ots) - Am Dienstagabend gegen 23:10 Uhr stoppte ein Streifenteam des Polizeireviers Mannheim-Oststadt in der Augustaanlage einen 33-jährigen VW-Fahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür aber unter dem Einfluss von Betäubungsmittel unterwegs war. Während einer routinemäßigen Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 33-Jährigen deutliche ...

mehr