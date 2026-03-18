POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 3
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Unfallaufnahme vor Ort ist mittlerweile abgeschlossen, alle Verkehrssperrungen konnten aufgehoben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell