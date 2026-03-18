Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6238491 ) ereignete sich am späten Nachmittag gegen 14:45 Uhr auf der L 541 zwischen Heddesheim und Großsachsen ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer.

Aufgrund des Feierabendverkehrs stauten sich die Fahrzeuge auf der L 541 von der Einmündung zur B 3 in Richtung Heddesheim zurück. Ein 49-jähriger Fahrradfahrer, der den Feldweg zwischen Leutershausen und Weinheim befuhr, wollte trotz eingeschränkter Sicht und ohne anzuhalten die Fahrbahn der L 541 queren. Ein nach derzeitigem Kenntnisstand 85-jähriger BMW-Fahrer, der auf der L 541 von Großsachsen in Richtung Heddesheim unterwegs war, konnte trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem 49-Jährigen nicht mehr verhindern und erfasste den Radfahrer frontal. Der Fahrradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Über die Art und Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Der BMW-Fahrer erlitt einen Schock. Ein angeforderter Rettungshubschrauber hob ohne Patient wieder ab.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger an der Unfallstelle hinzugezogen.

Die L 541 bleibt bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten vorerst gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr zu rechnen.

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